Frauen-Rennen in Are abgesagt

Das grassierende Coronavirus sorgt bei den Frauen im Ski-Alpin für das vorzeitige Saisonende. Die drei angesetzten Rennen im schwedischen Are sind am Team Captains Meeting gestrichen worden. Der Ski-Weltverband FIS bestätigte dies am Mittwochabend.

Das Virus war auch der Grund, dass das Weltcupfinale in Cortina d'Ampezzo abgesagt wurde. Deshalb war ursprünglich Are als letzte Station in diesem Weltcup-Winter vorgesehen. Am Donnerstag hätte in Schweden der Parallelslalom, am Freitag der Riesenslalom und am Samstag der Slalom stattfinden sollen.