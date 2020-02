Erster Weltcupsieg für Loïc Meillard

Es war ein rein Schweizerischer Final: Loïc Meillard gegen Thomas Tumler. Und er ging an den Romand. Erstmals gewinnt Meillard in seiner Karriere ein Weltcup-Rennen, insgesamt ist es sein fünfter Podestplatz. Er hat sie in vier verschiedenen Disziplinen geholt. Und eben, Zweiter wird der Landsmann. Thomas Tumler, die beiden trainieren jeweils den ganzen Sommer zusammen, «es ist schön, das mit ihm teilen zu können», sagt Meillard. «Als ich hörte, dass Loïc im Final war, war ich stolz», sagt Tumler.