Murisier bester Schweizer, Aufatmen bei Caviezel

Acht, drei, zwei, eins null. Von Runde zu Runde verkleinerte sich beim Parallel-Riesenslalom von Alta Badia das Schweizer Kontingent. Bis im Halbfinal keiner mehr übrig blieb. Und damit Justin Murisier als erster Fahrer von Swiss-Ski in der Rangliste auftauchte. Er verlor seinen Viertelfinal gegen den Norweger Leif Kristian Nestvold-Haugen und wurde schliesslich Achter. Für Murisier, er befindet sich in seiner Comeback-Saison, ist es das beste Resultat seit dem 12. Januar 2018. Da wurde er in der Kombination von Wengen Siebter.