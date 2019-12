«Dieser Super-G-Sieg ist einfach genial»

Odermatt verriet dem SRF noch, dass sein Berufswunsch als Kind Samichlaus und nicht Skifahrer gewesen sei. Dass es nun genau am 6. Dezember mit dem ersten Weltcupsieg klappte, sei vielleicht eine Bestimmung für nach der Karriere.

Caviezel und Feuz gratulieren

Mauro Caviezel, der am letzten Wochenende im Super-G in Lake Louise als Dritter auf dem Podest stand, verpasste als Fünfter einen Rang unter den besten Drei. Er freute sich umso mehr am Resultat seines Teamkollegen: «Es ist sehr schön, dass mit Odermatt ein Schweizer vorne ist.» Auch Beat Feuz, der mit Rang 15 vorlieb nehmen musste, ist vom Nidwaldner Sieger angetan. «Odermatt ist sehr gut gefahren und hat viel riskiert. Genau das braucht es in einem Super-G», sagte Feuz.

Feuz dürfte am Samstag mit einem besseren Resultat rechnen. Dann steht in Beaver Creek die Abfahrt auf dem Programm. Am Sonntag folgt ein Riesenslalom.