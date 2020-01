Daniel Yule fährt aufs Slalom-Podest

Und so triumphiert Kristoffersen, zum bereits vierten Mal in Schladming. Hinter ihm klassieren sich Alexis Pinturault und Daniel Yule auf dem Podest. Wieder also gelingt Yule eine starke Leistung, der Walliser kann in der Reprise dank beherzter Fahrt sogar noch einen Rang gut machen. Es ist sein bereits fünfter Podestplatz in dieser Saison.

Das Nachtspektakel in Schladming aber wurde auch von einem kleinen Skandal überschattet. Als Alex Vinatzer über die Ziellinie fuhr, zeigte die Uhr zuerst einen Vorsprung von einer halben Sekunde auf den Führenden Clément Noël an. Der Italiener konnte sein Glück kaum fassen, jubelte ausgelassen. Bis ein paar Sekunden später seine Zeit korrigiert wurde. Was war geschehen? Nun, genau als Vinatzer über die Ziellinie fuhr, stand da eine Flitzerin, welche die Zeitauslösung beeinträchtigte.