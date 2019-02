Vonn unter Tränen: «Ich werde es vermissen»

Am Montagabend wurden in Monaco die besten Sportler des Jahres mit den Laureus-Auszeichnungen geehrt. Der Spirit of Sport Award ging an Lindsey Vonn. Die US-Amerikanerin hatte sich vor der Ski-WM in Are entschieden, ihre erfolgreiche Karriere nach den Wettkämpfen in Schweden zu beenden. In der Abfahrt holte sie hinter Weltmeisterin Ilka Stuhec und der Schweizerin Corinne Suter die Bronze-Medaille und verabschiedete sich danach unter Tränen aus dem Ski-Zirkus.

Auch in Monaco vergoss die 34-Jährige bei der Entgegennahme ihrer Auszeichnung wieder Tränen. «Ich habe mir eigentlich vorgenommen, nicht mehr zu weinen», sagte Vonn, doch die Standing Ovations hatten sie offenbar sehr bewegt. Die Abfahrts-Olympiasiegerin von 2010 betonte, wie geehrt sie sich fühle. «Der Sport verändert Menschen», hielt die Ski-Queen fest, die in ihrer Laufbahn 82 Weltcup-Siege herausgefahren hatte. Abschliessend bedankte sich Vonn für den ihr entgegengebrachten Respekt und verabschiedete sich mit: «Ich werde es vermissen.»

Nicht nur ihre emotionale Rede, sondern auch ihr weisses Outfit – wie es sich für eine Ski-Queen gehört – sorgte für Gesprächsstoff. Und natürlich fand Vonn nach ihrer tränenreichen Dankesrede schnell wieder zum Lachen zurück. Zumal sie im Verlauf der Gala in die Showeinlage von Magier Julius Dein eingebaut und von dessen Zaubertricks entzückt wurde.

(ddu)