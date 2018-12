Tumler rast von Rang 21 aufs Podest

Thomas Tumler sorgte im ersten Riesenslalom dieser Weltcup-Saison für eine Sensation. Der 29-jährige Bündner, nur mit der Nummer 48 gestartet und nach dem ersten Lauf noch 21., klassierte sich in Beaver Creek als Dritter sensationell auf dem Podest. Zum Sieg fehlten Tumler nur 0,51 Sekunden. Loïc Meillard klassierte sich in den USA im 5. Rang.

Die letzte Schweizer Top-3-Platzierung in der Sorgendisziplin Riesenslalom gab es im Februar 2011 in Kranjska Gora durch den damals siegreichen Carlo Janka.

Der Sieg in Beaver Creek ging nicht minder sensationell an Stefan Luitz. Der 26-jährige Deutsche hatte sich Mitte Dezember 2017 einen Kreuzbandriss zugezogen. Nun, in seinem ersten Rennen nach überstandener Verletzung, stellte der mit der Nummer 9 gestartete Luitz gleich seinen ersten Weltcupsieg sicher. Zweiter wurde der österreichische Seriensieger Marcel Hirscher (0,14 Sekunden zurück). (sda)