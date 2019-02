Suters krönender Moment

Es ist der bisher grösste Erfolg in der Karriere von Corinne Suter. Die Schwyzerin gewann an der WM in Are (SWE) die Bronzemedaille im Super-G. Für die 24-Jährige ist es ein riesiger Erfolg, im Weltcup konnte sie noch nie einen Podestplatz herausfahren. Wie während den TV-Interviews weinte sie bei der Medaillenübergabe einige Freudetränen. Das Edelmetall überreichte ihr ein Landsmann: Gian Franco Kasper, der Präsident des Weltskiverbands FIS.

Anschliessend wurde die Medaillengewinnerin im House of Switzerland gefeiert.

(red)