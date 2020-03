Sieger ohne Sieg – dabei hing seine Karriere am seidenen Faden

Das aber kann Caviezel in diesem Moment egal sein. Weil der Super-G von Kvitfjell - der letzte der Saison - Regen, Schnee und Wind zum Opfer fällt, wird der Disziplinensieger bereits jetzt geehrt. Wobei es diesbezüglich ein wenig Improvisation bedarf. Da die kleine Kristallkugel nicht vor Ort ist, hilft Henrik Kristoffersen mit seiner Trophäe aus, die er vor vier Jahren als bester Slalomfahrer erhielt. «Es ist ein Traum, der in Erfüllung geht», sagt Caviezel. Aber ein bisschen speziell sei es schon, ohne Rennen geehrt zu werden.

Keiner war in diesem Winter im Super-G so konstant unterwegs wie Caviezel, wie seine Platzierungen (3., 5., 4., 4., 2., 2.) demonstrieren. Die Führung in der Disziplinenwertung allerdings hat er erst vor Wochenfrist und mit dem 2. Platz in Hinterstoder übernommen. Zu diesem Zeitpunkt stand noch nicht fest, dass der Weltcupfinal in Cortina d’Ampezzo (ITA) wegen des Coronavirus abgesagt und Kvitfjell damit zum letzten Speed-Rennen der Saison würde.

Lange Leidensgeschichte

Caviezel ist der erste Schweizer seit Didier Cuche 2011, der die Super-G-Wertung für sich entscheiden kann. Etwas unterscheidet ihn allerdings erheblich vom Neuenburger: Er stand noch nie zuoberst auf einem Weltcuppodest. Bei der eingangs Text beschriebenen Szene handelt es sich deshalb um eine Premiere.

Denn ziemlich lange kämpfte Caviezel nicht in erster Linie um Weltcuppunkte, sondern mit seiner Gesundheit. Bereits der Blick in seine Krankenakte bereitet einem Schmerzen: Kreuzbandriss, Schulterluxation, Wadenbeinbruch (zweimal), Handbruch. In einem Interview mit der Tamedia-Sportredaktion sagte er im Dezember 2018: «Es gab eine Phase, da ging es mir nur noch darum, irgendwann wieder ein normales Alltagsleben führen zu können, weil ich nach anderthalb Jahren noch immer nicht Fussball spielen, nicht Treppen steigen konnte.» Als er sich bei einem Sturz im November 2011 das Kreuzband riss und gleichzeitig auch noch die Schulter beschädigte, stellte ihm das Pflegepersonal im Spital gar einen Rollstuhl ins Zimmer, weil er kaum an Krücken gehen konnte. Doch Caviezel gab diesen noch am gleichen Tag zurück, es war ihm unangenehm - jenen Menschen gegenüber, die wirklich einen Rollstuhl benötigen. Gesundheitlich geht es mit dem Bündner erst bergauf, als er mit dem Therapeuten Rolf Fischer, der unter anderem auch Carlo Janka betreut, zu arbeiten beginnt. Doch er muss sich gedulden, bis sich die Erfolge auf der Piste einstellen.

So erfolgreich wie nie

Dann gewinnt er 2017 an der Heim-WM in St. Moritz in der Kombination Bronze - ohne je zuvor im Weltcup auf einem Podest gestanden zu sein. Das holt er erst rund ein halbes Jahr später im Super-G in Aspen nach (3.). In dieser Saison nun ist Caviezel fünfmal in die Top 3 gefahren - so erfolgreich war er noch nie.