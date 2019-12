Sie gewann den Gesamtweltcup, jetzt wird sie immer dünner

Man zoomt sich Ingvild Flugstad Östberg ganz nahe heran. Zumal ihr enger Renndress jedes Kilo abbildet, das sie aufweist. Wobei in ihrem Fall zum Auftakt der Tour de Ski auf der Lenzerheide gilt: Man schaut sich die 29-jährige Norwegerin so genau an, weil manches Kilo fehlt.