Jetzt ist auch Gut-Behrami auf dem Podest

Was für ein Rennen in Crans-Montana. Da fährt Joana Hählen die vorübergehend schnellste Zeit und sie weiss es nicht einmal. Denn die Zeitmessung macht Probleme im Wallis, Hählen muss sich gedulden, bis feststeht, dass sie in Führung liegt. Danach wird sie nur noch von der Italienerin Sofia Goggia überholt, die Simmentalerin schafft es erstmals in ihrer Karriere auf das Podest.

Gedulden muss sie sich nach dem Rennen aber weiterhin. Denn wegen dem Chaos mit der Uhr sind die Zeiten lange nicht offiziell, die Fahrten müssen rekonstruiert werden. Und tatsächlich gibt es eine Änderung. Diese betreffen nicht Hählen selbst, sondern den Platz hinter ihr. Da kommt eine andere Schweizerin, bei der die Zeitmessung versagte, aufs Podest: Lara Gut-Behrami erbt den dritten Platz von Nicole Schmidhofer und darf so doch noch ihren dritten Podestplatz dieser Saison feiern. Eben: was für ein Rennen in Crans-Montana. (mro)