Dario Cologna hat kaum in seine erste Teigtasche gebissen, als er schon zur Sache kommt: «Ich könnte nach dieser Saison durchaus zurücktreten, wenn ich fände, jetzt sei genug.» Der Fragesteller schaut den Langläufer irritiert an, weil er weiss: Mit 32 befindet sich Cologna im besten Alter, krönte sich im letzten Winter mit dem vierten Olympiasieg zum erfolgreichsten Schweizer Wintersportler neben Simon Ammann – und nahm nach zwei dürren Jahren ganz viel Schwung auf, um einen weiteren Olympiazyklus zu absolvieren.

Und dieser Cologna redet vom Rücktritt? Kokettiert er – oder ist ihm ernst? Er schmunzelt und sagt: «Ich habe mir die Frage wirklich gestellt.» Er hat sie auch beantwortet: «Ich empfinde meinen Job als Privileg, habe noch immer grossen Spass an ihm, bin fit und erfolgreich. Warum sollte ich nach dieser Saison also aufhören?» Damit ist der grosse Gedanke bereits mit der Vorspeise erledigt, fast zumindest.

Denn nach zehn Jahren an der Spitze ist für ihn klar: Er wird sich nach diesem Winter eine längere Auszeit gönnen, wie sie ihm Disziplinenchef Hippolyt Kempf schon vor dreieinhalb Jahren schmackhaft zu machen ­versuchte. Es gilt, das aussergewöhnliche Leben als Spitzensportler mit Feingefühl zu führen, ansonsten droht der körperliche und/oder mentale Stillstand.

Länger pausieren heisst allerdings auch, dass die Gegner an sich arbeiten, während man selber durchatmet. Dafür muss ein Athlet bereit sein. Nun, mit 32, vierfachem Olympiagold und besten Perspektiven, diesen Sport noch länger auf hohem Niveau bestreiten zu können, kann Cologna loslassen. Es wird seine Karriere im Idealfall stimulieren.

Denn nach Tausenden von Kilometern auf Schnee und vielen Trainern weiss Cologna exakt, was er braucht, um in Form zu kommen. Als erfahrener Athlet muss er nun das Gute der Vergangenheit in die Gegenwart übernehmen – und zugleich Neues integrieren.

Cologna und sein Team glaubten, weniger Trainingsstunden könnten ein Schlüssel dieser Neuerungen sein. Die Basis hatte er sich über Jahre erarbeitet. Die Theorie lautete darum: etwas weniger Umfang, dafür noch einen Tick mehr Qualität.

Der stete Vergleich

Cologna hat sich für das Gegenteil entschieden und mit fast 1000 Stunden so viel wie noch nie in einem Jahr an sich gearbeitet. Zwei Gründe waren ausschlaggebend: 1. Cologna trainiert sehr gerne. 2. Weil auch seine härtesten Gegner sehr hohe Umfänge bewältigen, wollte er im Vergleich nicht zurückfallen. Das Faszinierende ist: Cologna weiss, dass diese Denkweise fatal sein und er sich in zu hohe Müdigkeit hineinschuften kann. Trotzdem geht es ihm wie vielen Ausdauerathleten: Sie fühlen sich nicht optimal vorbereitet, wenn sie wissen, dass andere in der gleichen Zeit viel mehr geleistet ­haben. Also ziehen sie mit.

Dass selbst einer wie Cologna, der sonst mit fast allen sportlichen Situationen cool umzugehen vermag, diesen Vergleichsdruck spürt, sagt viel über die Mechanismen im Spitzensport aus. Dazu gehört auch, von den ärgsten Konkurrenten zu lernen. Aus diesem Grund steht im Leistungszentrum der Schweizer Langläufer in Davos seit einigen Monaten ein grosses Rollband. Als die Norweger Cologna vor zwei Saisons phasenweise schlicht ­abhängten, fragten er und seine Betreuer sich, was da los sei. Eine Erkenntnis lautete: Die Norweger trainieren oft auf Rollbändern.

Das lehrreiche Rollband

Damit kann man ein bestimmtes Tempo über den ganzen Zeitraum vorgeben, was draussen mit wechselndem Gelände fast unmöglich zu schaffen ist. Ein Coach überwacht während der Einheiten die Technik und korrigiert bei Fehlern umgehend – gerade bei hoher Intensität, wenn der Athlet ermüdet. Im Freien sieht ihn der Coach bloss teilweise, also bruchstückhaft.

Cologna schreibt dem Rollband zwar nicht gerade Wunderdinge zu, hat aber Gefallen an ihm gefunden. Aus einem weiteren Grund: Im Schweizer Team ist er quasi ein Solitär. Seine Kollegen des Distanzteams waren nie gut genug, ihn wirklich hart zu fordern. Von starker interner Konkurrenz hat der Wahldavoser in seinem Berufsalltag also fast nie profitieren können. Das Rollband ist da insofern ein idealer Sparringspartner, als es sein Tempo schlicht hält – und Cologna auf den Puls genau pusht.

Seine schwächste Disziplin

Den Erfolg garantieren weder Rollband noch die Lust am Profisein allein. Mindestens so wichtig ist, dass er wählerischer wird. Auf Sprinteinsätze wird er vermehrt verzichten, sofern sie nicht innerhalb einer Serie stattfinden. Es ist seine schwächste Disziplin, der Gesamtweltcup hat für ihn kaum mehr Priorität, zudem reizen die Sprints bei (sehr) tiefen Temperaturen seine Lungen stark.

Darum liess er den Weltcupauftakt am vergangenen ­Wochenende aus, lief Testrennen in Norwegen und startet an diesem Weekend in Lillehammer erstmals auf Topniveau. Seine Prognose: ein solides Ergebnis. Noch bleibt viel Zeit bis zur WM im Februar. (Redaktion Tamedia)