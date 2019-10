Holdener macht sich verrückt – aber weniger, als auch schon

Noch immer rennt die beste Slalomfahrerin des Landes ihrem ersten Sieg in ihrer Spezialdisziplin hinterher. 22-mal stand sie auf dem Slalompodest, dazu gab es Silber an der WM in St.Moritz, Silber an den Olympischen Spielen in Pyeongchang, gewonnen hat sie nie. Oft lag das eben an Shiffrin, der Wunderfahrerin unter den Technikerinnen.

«Ich fahre einfach länger als sie»

Das kann frustrieren, zermürben. Holdener versucht, es gelassen zu nehmen, sie kennt die Situation allmählich. Im Scherz sagt die 26-Jährige: «Ich habe mir überlegt, einfach länger zu fahren als sie. Bis mir in den Sinn kam, dass sie ja zwei Jahre jünger ist.» Es ist ein Spruch, der Holdener in anderen Jahren nicht über die Lippen gekommen wäre.

Mikaela Shiffrin steht Holdener zumindest im Weltcup noch vor der Sonne. (Bild: Joan Cros/NurPhoto via Getty Images)

Ja, sie ist noch die Perfektionistin von einst, sie ist kaum je zufrieden mit sich, macht sich «manchmal selber verrückt im Training», so sagt sie das, «weil ich immer noch besser und noch besser werden will, obwohl es gar nicht schlecht war». Doch irgendwie, so wirkt es, tut sie das doch weniger verbissen als auch schon.

Beat Tschuor, der Cheftrainer der Frauen, sagt: «Ich war nicht immer dabei im Training, aber wenn ich sie sah, wirkte sie spielerischer, lockerer, ruhig und konsequent. Es muss fliessen, dann passt es.» Dorthin will Holdener kommen.

«Andere sind cooler als ich»

Sie sehe das Ganze jetzt mehr «als Game», sagt sie, als Spiel. «Ich will nicht mehr das Gefühl haben, viel verlieren zu können, sondern will Gas geben für den Sieg. Ich weiss, dass andere Athletinnen cooler sind als ich. Aber so bin ich halt.» Wenn sie am Start stehe, möchte sie «schöne Sportmomente schreiben, das treibt mich an und macht mich lockerer. Und: Ich habe ja auch schon ein paar Sachen erreicht.» Es ist eine Untertreibung.

«Habe ich alles gegeben und waren andere einfach besser, kann ich das gut akzeptieren.»Wendy Holdener

Holdener gehört zu den grössten Figuren des Weltcups der letzten Jahre. Zu den beiden Silbermedaillen im Slalom gesellen sich zweimal WM-Gold und einmal Olympia-Bronze in der Kombination sowie WM- und Olympia-Gold im Team, das sie mit starken Fahrten in den Parallelrennen zum Erfolg führte.