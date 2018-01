Holdener fährt schon wieder aufs Podest

Mikaela Shiffrin gewinnt hoch überlegen den Weltcup-Slalom in Kranjska Gora. Die Amerikanerin siegt mit 1,64 Sekunden vor der Schwedin Frida Hansdotter. Wendy Holdener wurde Dritte und stand damit in diesem Jahr zum vierten Mal im Slalom auf dem Podium. In den letzten beiden Rennen in Lienz und Zagreb war die Schwyzerin Zweite geworden.

Mélanie Meillard verpasste mit Platz 6 ihr Bestresultat im Slalom nur um einen Rang. Michelle Gisin wurde Elfte und schaffte so ihr zweitbestes Saisonergebnis in dieser Disziplin.

Starke Schweizerinnen und Jubiläum

Die 21-jährigen Carole Bissig und Elena Stoffel, die beide ihr viertes Weltcup-Rennen bestritten, schafften zum ersten Mal die Qualifikation für den zweiten Lauf. Die Nidwaldnerin und die Walliserin belegten die Plätze 17 und 18. Denise Feierabend, nach dem ersten Lauf Fünfzehnte, schied nach einem Einfädler aus.

Mikaela Shiffrin siegte zum neunten Mal in der laufenden Saison - und zum 40. Mal insgesamt im Weltcup. 40 Siege vor dem 23. Geburtstag hatten bisher einzig Annemarie Moser-Pröll (41) und Ingemar Stenmark errungen. Die Amerikanerin wird auch die Österreicherin und den Schweden überflügeln. Sie wird ja erst im März 23 Jahre alt.

Kranjska Gora (SLO). Weltcup-Slalom der Frauen: 1. Mikaela Shiffrin (USA) 1:43,50. 2. Frida Hansdotter (SWE) 1,64 zurück. 3. Wendy Holdener (SUI) 1,87. 4. Petra Vlhova (SVK) 2,18. 5. Bernadette Schild (AUT) 2,43. 6. Mélanie Meillard (SUI) 3,68. Ferner: 11. Michelle Gisin (SUI) 4,71. 17. Carole Bissig (SUI) 5,67. 18. Elena Stoffel (SUI) 5,86. - Ausgeschieden im 2. Lauf u.a.: Denise Feierabend (SUI).