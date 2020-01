Holdener, die Ehrgeizige – Yule, der Lustige

Neun Athleten, acht Fragen, ganz viele Namen: Wir wollten von den Schweizer Skifahrern und Skifahrerinnen wissen, wer von ihnen am lustigsten ist. Wer ehrgeiziger ist als all die anderen, wer zuerst am Berg und zuerst am Buffet steht. Was Wendy Holdener, Michelle Gisin, Ramon Zenhäusern, Loïc Meillard, Niels Hintermann, Corinne Suter, Jasmine Flury, Joana Hählen und Gilles Roulin in ihren Kollegen und Kolleginnen – und in sich selbst – sehen, finden Sie im Video oben heraus.