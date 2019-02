Boxt sich Zenhäusern in Stockholm zum Sieg?

An der Ski-WM in Are brillierten die Schweizer im Team-Event. Im Parallel-Riesenslalom sicherten sie sich Gold. Wendy Holdener und Ramon Zenhäusern trumpften dabei gross auf. Nun fahren sie beim City-Event in Stockholm alleine um den Sieg. Die weiteren Schweizer am Start: Daniel Yule und Loïc Meillard.