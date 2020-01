Wenn im Januar plötzlich Playoff ist

Manchmal reicht schon ein scheinbar harmloses Thema für einen Skandal. Zum Beispiel Erholung. Da schonte am letzten Samstag am Spengler-Cup der Trainer des HCD ein halbes Dutzend Leistungsträger, damit seine erholte Mannschaft im entscheidenden Match am Sonntag umso stärker aufspielen könnte. Und dann gingen beide Partien klar verloren. Und warfen die Frage auf: Ist die körperliche Belastung bei Spielen im 24-Stunden-Takt überhaupt zu bewältigen?