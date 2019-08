«Zürich war einfach da, um Geld zu verdienen»

Sportlich gesehen war es nicht wirklich der Abend des Alex Wilson. In einem ohnehin schon langsamen Rennen war der Basler der Langsamste, in 10,40 Sekunden lief er über die Ziellinie, bei seinem Schweizer Rekord war Wilson 32 Hundertstel schneller. So schnell wie Justin Gatlin am Donnerstagabend. Immerhin gehörte Wilson das Publikum, selten wurde es so laut wie bei seiner Ankündigung, sein Name wurde vor dem Start skandiert.