Wo sich jeder mit Tiger Woods messen kann

Zu den prägenden Figuren der Geschichte von Pebble Beach gehört Jack Nicklaus, mit 18 Titeln Rekordhalter an Majorturnieren. Er gewann 1972, als das US Open erstmals hier ausgetragen wurde – auch dank einem der berühmtesten Schläge der Golfgeschichte, als sein Ball bei stürmischem Wetter am 17. Loch die Fahne traf und daneben einschubbereit liegen blieb. Nicklaus half später auch beim Re­design mit.

Woods eine Klasse für sich

Das US Open gewinnen konnten hier neben ihm auch Tom Watson (1982), Tom Kite (1992), Graeme McDowell (2010) und Tiger Woods, der im Jahr 2000 einen Vorsprung von 15 Schlägen herausspielte. Obwohl er im April am Masters seinen 15. Majortitel holte, gehört die Favoritenrolle Brooks Koepka, der drei der letzten fünf Majors gewann und den US-Open-Hattrick anstrebt.

In Form ist mit Rory McIlroy auch ein anderer früherer US-Open-Sieger (2011). Der Nordire gewann am Sonntag das PGA-Turnier im kanadischen Hamilton mit 22 unter Par und einer 61er-Schlussrunde. Aber auch die Grössen dieses Sports wissen, dass der eigentliche Star dieses Jahr nicht sie sind, sondern der Schauplatz, Pebble Beach. Zumindest, bis in der Nacht auf Montag der Champion feststeht.