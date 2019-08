Wenn der Gute dem Guten an den Kragen geht

Dieser wollte an einer Presseeinladung des Doping-Opfer-Hilfe-Vereins, den Lehner führt, reden. Lehner verbat sich das Ansinnen, hatte ihn darum vorweg per E-Mail gebeten, dem Anlass fernzubleiben. Franke kam trotzdem, Lehner wies ihn am Türeingang ab. Es kam zum Streit.

Dann platzte der Zurechtgewiesene in den Anlass, verlangte das Wort. Lehner bugsierte Franke darauf aus dem Raum. Oder besser: Er drückte ihn raus, Franke wehrte sich. Die Szene, von einer TV-Kamera festgehalten, gehört seither zu den denkwürdigsten im Antidopingkampf, der Eklat zum Bizarrsten in dieser kleinen Welt des Aufklärungssports. Denn Lehner und Franke waren über Jahre ein Team. Franke hatte mit seiner Frau Brigitte Berendonk den ­systematischen Dopingbetrug in der DDR an die Öffentlichkeit ­gebracht, Lehner das Paar quasi als deren Hausanwalt verteidigt. Gemeinsam hatten sie bahnbrechende juristische Siege erreicht und wesentlich mitgeholfen, dass zwangsgedopte DDR-Athleten auch eine finanzielle Entschädigung erhalten.

Konflikt gärt schon länger

Entstanden ist in jener Zeit der Doping-Opfer-Hilfe-Verein, den Lehner mitgründete und Franke mitinitiierte. Er feierte im März sein 20-jähriges Bestehen. In den vergangenen Monaten allerdings entwickelte der 79-jährige Franke einen Furor zum Thema, der Lehner zum Rausschmeisser werden liess – und das Image des Vereins schädigt. Schliesslich kämpft da vor aller Augen ein ­Guter gegen die Guten. Um die eigentliche Sache, also zwangsgedopten früheren Sportlern zu helfen, die von den Medikamenten und dem System schwer ­geschädigt sind, geht es zurzeit nur nebenbei.

Der Konflikt zwischen Franke und dem Doping-Opfer-Hilfe-Verein gärt schon länger. Lehner war angetreten, diesen Unfrieden zu beenden – damit der kleine, ehrenamtlich geführte Verein seinen Aufgaben wieder mit ­aller Kraft nachkommen kann. Dass Lehner nun im Gerangel mit ­seinem früheren Verbündeten in aller Öffentlichkeit zu sehen ist, bezeichnet er als «fatal». Doch er sagt: «Auch Tage nach dem Eklat frage ich mich, ob ich anders hätte handeln können. Die Antwort, so glaube ich, lautet: Nein.»

Dabei hatte Lehner zuvor mit einem offenen Brief in der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» an Franke eine Art Waffenstillstand angeboten und versucht, die Position des Vereins darzulegen. Bloss scheint Lehner den früheren Professor der Zell- und Molekularbiologie in dessen Unruhezustand eher angestachelt zu haben. Und wenn Franke eines immer konnte: die Medien für seine Anliegen zu nutzen. Er hat auch dieses Mal reüssiert.