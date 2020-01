Wegen der Rekordwende ging sogar das Feuerwerk aus

Und es ging in diesem Stil weiter. Teaxans-Quarterback Deshaun Watson führte sein Team zu einer 24:0-Führung nach gerade mal einem Viertel Spielzeit. Bei den Chiefs stimmte wenig bis nichts zusammen. Doch dann rannte Return-Spezialist Mecole Hardman zu Beginn des zweiten Viertels einen Punt-Return 58 Yards in die Spielhälfte Houstons, zwei Plays später hatten die Chiefs ihre ersten sieben Punkte auf dem Konto – die Aufholjagd hatte begonnen.

Dieser Chiefs-Fan hatte es prophezeit. Er hatte das Arrowhead Stadium nach dem ersten Viertel verlassen. Nicht dabei zu sein sei die seine einzige Hoffnung für die Chiefs, um das Comeback noch zu schaffen. Er werde sich den Rest des Spiels zuhause anschauen.

OMG this Chiefs fan left in Q1 bc "I'm out of here so we can get this second half comeback ... its the only hope" ????????????(via @cpenn4thewin) pic.twitter.com/L4bMJXiQEf — Yahoo Sports (@YahooSports) January 12, 2020

Und was er da sah, wird ihn umgehauen haben. Denn den Chiefs gelang es, die 24:0-Führung der Texans innerhalb eines Viertels zu pulverisieren: Zur Halbzeitpause führte Kansas City 28:24. In der zweiten Hälfte liess das Heimteam weitere 23 Punkten folgen, gewann letztlich 51:31 und stellte damit mehr als einen Rekord auf:

• Für die Chiefs war es das grösste Comeback der Vereinsgeschichte.

• Die Chiefs hatten zuvor noch nie so viele Punkte in einem Playoff-Spiel geskort.

• Es war das viertgrösste Comeback in der NFL-Historie, der Rekord liegt bei 32 Punkten (die Buffalo Bills drehten einen 3:35-Rückstand gegen Houston 1993).

• Noch nie hatte in einem Playoff-Spiel ein Team, das mehr als 20 Punkte in Rückstand gelegen hatte, das Spiel noch mit über 20 Punkten Vorsprung gewonnen.

Zu wenig Böller im Stadion

Wegen des historischen Sieges und den damit verbundenen sieben Touchdowns – der 24-jährige Quarterback-Superstar Patrick Mahomes brachte Würfe über 321 Yards an den Mann und warf fünf Touchdowns – kam es im Arrow Stadium zu einem Engpass. Die Chiefs zelebrieren die sechs Punkte jeweils mit einem Feuerwerk. Die Verantwortlichen im Stadion hatten aber nicht mit dieser Fülle an Punkten gerechnet. So mussten sie bereits während des Spiels verkünden, dass zu wenig Feuerwerk zur Verfügung stehe, um alle Touchdowns abzufeiern.

Im AFC-Championship-Game vom kommenden Wochenende kommen die Tennessee Titans ins Arrowhead Stadium. Für die Chiefs-Fans bleibt zu hoffen, dass dann genügend Feuerwerk vorhanden ist, um den Einzug in die Superbowl feiern zu können.