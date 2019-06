Wegen 0.02 Punkten

Fast jeder Handgriff perfekt. Fast jede Landung exakt. Fast jeder Sprung synchron. Der STV Wettingen brilliert, begeistert das Publikum und ist auch am Eidgenössischen Turnfest in Aarau wieder fast perfekt. Aber dann eben doch: nur fast. Und deshalb wird der Dominator des Schweizer Vereinsturnens überraschend enttrohnt, nach drei Turnfestsiegen in Folge erstmals nur Zweiter. Bezwungen vom STV Wangen.