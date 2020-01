Was zum Absturz von Kobe Bryant bekannt ist

Er nahm jeweils seinen privaten Helikopter, um aus Newport Beach zum rund 75 Kilometer entfernten Staples Center in Los Angeles zu fliegen. Doch für Kobe Bryant, der in der Stadt im Orange County mit seiner Frau und seinen Töchtern wohnte und sein Leben lang für die Los Angeles Lakers in der NBA spielte, war es alles andere als Glanz und Glamour, zu den Heimspielen zu fliegen. Es war schlichtweg normal. Tägliche Routine.