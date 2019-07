Thibaut Pinot siegt am legendären Tourmalet

Das Gelbe Trikot des Gesamtführenden verteidigte Alaphilippe, der tags zuvor das Einzelzeitfahren gewonnen hatte. Vorjahressieger Geraint Thomas aus Grossbritannien erlitt als Achter eine Niederlage und verlor im Kampf um den Gesamtsieg weiter wichtige Sekunden auf Alaphilippe. Er liegt nun 2:02 Minuten hinter dem Franzosen.

Am Sonntag geht die Kletterpartie in den Pyrenäen weiter. Auf den 185,5 Kilometern von Limoux nach Foix Prat d'Albis müssen die Radprofis drei Berge der ersten Kategorie überwinden. Der letzte Anstieg hat es mit 11,8 Kilometern und einer Steigung von 6,8 Prozent noch einmal in sich.