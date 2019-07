Super-Bowl-Held stirbt mit 32 Jahren an Hitzschlag

Auch sein College-Team, die Arkansas Razorbacks, nahmen bei Twitter Abschied: «Wir sind tief traurig über den Tod von Mitch Petrus. Er war ein herausragender Wettkämpfer, ein wunderbarer Mannschaftskollege und ein echtes Wildschwein (Bezeichnung für Sportler der Unversity of Arkansas, Anm.d.Red.). Wir werden ihn sehr vermissen. Ruhe in Frieden, Mitch.»

We are deeply saddened by the passing of Mitch Petrus. He was an outstanding competitor, incredible teammate and a true Hog. He will be greatly missed by many. Rest easy Mitch. pic.twitter.com/pMToZaWmc3 — Arkansas Razorback Football (@RazorbackFB) July 19, 2019

Arbeiten bei 40 Grad

Der Tod des ehemaligen Spielers der New York Giants und Bassisten der Hobby-Band «Vikings of the North Atlantic» könnte laut US-Medien auf eine Hitzewelle zurückzuführen sein, die den Menschen im mittleren Westen derzeit zusetzt. Betroffen ist auch Arkansas, die Heimatstadt von Petrus.

Wie das «People»-Magazin berichtet, soll der ehemalige Football-Star bei Temperaturen von bis zu 40 Grad Arbeiten am Familienunternehmen durchgeführt haben. Dabei habe er sich unwohl gefühlt und sei ins Krankenhaus in Little Rock gebracht worden. Am späten Donnerstagabend sei er an den Folgen eines Hitzschlags verstorben.

Petrus, der auf der Position des Offensive Lineman zum Einsatz kam, wurde 2010 von den New York Giants gedraftet und 21:17-Sieg mit den Giants gegen New England die Super Bowl. Nach kurzen Stationen bei den New England Patriots und den Tennessee Titans beendete Petrus kurz darauf seine Karriere.

So trauern die New York Giants um um ihren ehemaligen Spieler: