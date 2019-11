Diese Duelle entscheiden den Rugby-WM-Final

Es ist angerichtet im International Stadium von Yokohama mit seinen 72'000 Plätzen. 2002 hatte hier der Final der Fussball-WM stattgefunden, Brasilien schlug Deutschland 2:0. Am Samstag steht das Endspiel der Rugby-WM an (10 Uhr, SRF 2), und wieder ist es ein Duell zweier Grossmächte des Sports: England gegen Südafrika. In England wurde Rugby erfunden, in Südafrika ist es Nationalsport.