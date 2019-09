Auch so kann man auf eine Rote Karte reagieren

An der Rugby-WM in Japan zeigte der Uruguayer Facundo Gattas bei der Niederlage gegen Georgien, wie man auf eine Rote Karte reagieren kann. In der 77. Minute beim Stand von 33:7 setzte Gattas zu einem Tackle oberhalb der Schultern an. Nach kurzer Besprechung mit den Videoschiedsrichtern erklärte ihm der Unparteiische, was er falsch gemacht hatte und zeigte ihm die Rote Karte. Gattas nahm diese zur Kenntnis und verliess ohne zu reklamieren den Platz, während sich seine Mitspieler auf das Fortsetzen des Spiels konzentrierten.