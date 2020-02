Piranhas revanchieren sich an den Jets

Die Spielerinnen der Kloten-Dietlikon Jets kommen an diesem Cupfinaltag wegen Stau rund um die Stadt Bern später als geplant in der Wankdorfhalle an, sie finden verspätet ins Spiel und sie sind irgendwann im letzten Drittel früher als beabsichtigt wieder raus. Als Titelverteidigerinnen waren die Jets in diesem Cup-Duell die Gejagten. Und als solche jagten sie selbst bis zur 44. Minute einem Rückstand hinterher, den sie sich im ersten Drittel eingefangen hatten.