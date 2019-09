Patriots entlassen Skandal-Footballer Brown

Wegen Frostbeulen, die er sich bei einer unsachgemässsen Kältetherapie zugezogen hatte, verpasste Brown das gesamte Trainingslager. Den General Manager nannte er einen «cracker» und eine anschliessende telefonische Aussprache mit dem Cheftrainer Gruden zeichnete Brown auf und lud das Gespräch auf Youtube. Die logische Konsequenz? Der Rausschmiss.

Brown soll Fitnesstrainerin angeblich vergewaltigt haben

«Ich bin frei!», schrie Brown in einem Youtube-Video, das den Moment zeigen soll, in dem er von seiner Trennung von den Raiders erfuhr. Fünf Stunden nach seiner Entlassung hatte Brown mit den New England Patriots bereits wieder einen neuen Arbeitgeber gefunden, was die Frage aufwarf, ob der Skandal-Profi seine Entlassung absichtlich provoziert hatte. Nicht einmal zwei Wochen nach seiner Vertragsunterzeichnung bei den Patriots wurde Brown nun erneut freigestellt.

Was war passiert? Wenige Tage nachdem Brown sich den Patriots angeschlossen hatte, kam ein erneuter Skandal ans Licht. Dieses Mal ein bitterernster: Antonio Browns ehemalige Fitnesstrainerin Britney Taylor (28) wirft ihm vor, sich mehrfach sexuell an ihr vergangen zu haben. In Florida hat sie Mitte September Klage gegen ihn eingereicht.

«Es war eine schwierige Entscheidung»

Brown dementierte die Vorwürfe: «Alle sexuellen Handlungen waren einvernehmlich», liess er mitteilen. Seine Anwälte sagten, Brown werde «jeden Stein umdrehen und sich aggressiv verteidigen, das betrifft auch all seine Rechte auf Gegenklagen».

Laut der Anklageschrift leide Taylor, die Brown seit 2010 aus einem Bibelkreis kennt, an Panikattacken und Selbstmordgedanken. Sie sagte: «Es war eine unglaublich schwierige Entscheidung, als Vergewaltigungsopfer von Antonio Brown an die Öffentlichkeit zu gehen.»

Mehrere Fälle von häuslicher Gewalt

Trotz der Anschuldigungen kam Brown vergangenes Wochenende zu seinem ersten Einsatz für die Patriots. Das Spiel gegen die Miami Dolphins (43:0) war ein Schaulaufen des Teams um Superstar Tom Brady. Auch Brown gelang ein Touchdown. Es sollte sein erster und letzter für die Patriots bleiben. Denn diese Woche enthüllte die «Sports Illustrated» mehrere Fälle häuslicher Gewalt seitens des Football-Stars.