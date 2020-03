Olympiasiegerin sucht einen Pool fürs Training

Das Coronavirus macht kreativ. Fussballer jonglieren in den sozialen Medien gerade mit WC-Papier, nominieren sich gegenseitig, es nachzumachen. Andere Sportler zeigen ihre Dehn- und Kraftübungen, im Wohnzimmer, auf der Terrasse, irgendetwas lässt sich meist machen. Für einige aber gestaltet sich das mit dem Training schon eher knifflig. Für schwimmende Athleten zum Beispiel. Und so macht sich Triathletin Nicola Spirig über Facebook auf die Suche und fragt ihre Follower nach einem Privatpool, in dem sie einige Längen absolvieren kann. Derzeit sind alle Hallenbäder geschlossen, Spirigs Trainingslager auf Gran Canaria fiel aus.