Nur die Billig-Airline hilft dem Weltrekordhalter

Sie machten auch bei Armand Duplantis keine Ausnahme. Weil immer mehr Fluggesellschaften aus Kostengründen die bis zu 5,20 Meter langen Stäbe nicht mehr transportieren, musste der neue Stab-Weltrekordhalter mit einer Billigfluggesellschaft von Polen nach Schweden fliegen. Nach Nyköping und nicht nach Stockholm, wie geplant. Aufregen wollte er sich darüber nicht, denn noch immer hatte er nicht recht begriffen, was ihm am World Indoor Meeting in Torun gelungen war: der Welt­rekordflug über 6,17 m.