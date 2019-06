NBA-Legende Pippen verklagt Fünfjährige

Nun steht die NBA-Legende wieder im Fokus. Pippen fordert von einem fünfjährigen Mädchen 100'000 Dollar Schadenersatz. Es soll seine 10-Millionen-Villa in Fort Lauderdale, Florida, die er ihren Eltern vermietete, mit Malereien an den Wänden verunstaltet haben. Pippen gab die Klage Ende letzten Jahres bei einem Gericht in Broward County, Florida, ein. Im Mai änderte er sie nun ab und brachte das Mädchen ins Spiel.

Der ehemalige Basketballstar wirft den Eltern vor, dass sie die Verantwortung für ihr Kind tragen. Er beklagt zudem, dass die Familie ihren Haustieren – einem Hund und einer Katze – erlaubte, in der Villa zu urinieren, was bleibende Flecken und unhygienische Zustände hinterliess.

Mutter äussert sich

Die Familie mietete Pippens Villa, nachdem ihr Haus in Fort Lauderdale im September 2017 durch den Hurrikan Irma beschädigt worden war. Sie bezahlte rund 30'000 Dollar Miete pro Monat.

Die Mutter der Fünfjährigen, die amerikanische Komikerin Lindsay Glazer, versteht die ganze Aufregung nicht. Sie weist die Vorwürfe vehement zurück. «Wer hätte jemals gedacht, dass Dennis Rodman die Beziehungen zu Nordkorea festigen und Scottie Pippen der Verrückte sein würde, der kleine Mädchen verklagt?», liess sie durch ihren Sprecher James Judge ausrichten.