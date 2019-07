McIlroy ist zurück am Ort seiner Sternstunde

Es war ein Paukenschlag, der durch die Golfwelt hallte. Am 12. Juli 2005 kündigte sich Rory McIlroy im Royal Portrush Golf Club als künftiger Superstar an. An der nordirischen Amateurmeisterschaft verbesserte er auf dem Dunluce-Parcours den Platzrekord um 3 Schläge auf 11 unter Par. Ja, er hatte einst als 9-Jähriger im Livefernsehen einen Ball in einer Waschmaschine versenkt, aber mit 16 Jahren auf einem Weltklasseplatz eine 61 zu schiessen, das war einfach unerhört.