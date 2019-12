Matthias Mayer betet, hilft und siegt

Das Weihnachtsfest ist für Mayer besonders wichtig. Er ist streng gläubiger Christ, geprägt hat ihn die fromme Mutter, eine Pfarrgemeinderätin und Kirchenmusikerin. Sein Glaube sei allgegenwärtig, sagt der 29-Jährige. Immer wieder würden seine Leistungen glorifiziert, immer wieder werde er hochgejubelt. «In diesen Phasen gibt mir der Glaube Sicherheit, ich kann trotzdem locker und leicht durchs Leben gehen.»

Einst meinte Mayer, der zweimal Olympia-Gold und jeweils drei Abfahrten und Super-G gewonnen hat, dass seine Erfolge nicht nur auf körperlichem und mentalem Training basierten – sondern auch aus der Kraft, die er aus seinem Glauben erlange.

Der spezielle Fanclub

Bei Mayers Olympia-Siegen läuteten daheim im Dorf die Kirchenglocken. Er faltet die Hände nicht vor den Rennen zusammen, vielmehr betet er für die weniger Privilegierten – und bietet Hilfe an. 2015 nahmen die Mayers zwei irakische Familien auf, die es nach mehrmonatiger Flucht bis nach Österreich geschafft hatten. Er war bestürzt ob dem Leid, welches die Gäste ihm klagten, ob der ständigen Angst, die sie begleitete.

Mit seinem Fanclub setzt sich Mayer auch für Behinderte ein. Ein Mitglied wird auf seinem Weg zu den Special Olympics, der grössten Sportveranstaltung für Menschen mit geistiger Behinderung, unterstützt. Auch andere soziale Projekte werden gefördert, es gibt Aktivitäten für nicht privilegierte Kinder. Mayer sagt: «Ich will nicht nur an mich selbst und an Erfolge denken.»

Krankheit und Sturz

Als göttliche Fügung könnte man es bezeichnen, dass Mayers Karriere nicht früh zu Ende gegangen ist. Weil er verdorbenes Fleisch gegessen hatte, erlitt er eine Lebensmittelvergiftung, sein Immunsystem geriet aus der Balance, die Darmbakterien lösten eine Arthritis aus. Mayer hatte hohes Fieber, verlor 15 Kilo. Weil die Gelenke derart entzündet waren, sass er zwischenzeitlich im Rollstuhl. Was den Sport betrifft, gaben ihm die Ärzte keine guten Prognosen. Da war er 21.

Mayer stellte die Ernährung um, wechselte den Arzt. Und fand wieder in die Spur. Der nächste Rückschlag folgte vier Jahre später, der Kärntner stürzte in Gröden, brach sich den sechsten und siebten Brustwirbel. Mayer hatte grosses Glück im Unglück, es hätte weit schlimmer ausgehen können. Der Unfall ging in die Geschichte ein, weil sich erstmals in einem Rennen der Airbag ausgelöst hatte.