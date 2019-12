Gratulation den Russen!

Was passiert, wenn eine Nation systematisch über Jahre ihre Athleten dopt – und dieser Betrug zweifelsfrei belegt ist? Sie wird ein bisschen dafür bestraft. Zwar hat die Exekutive der Welt-Anti-Doping-Agentur am Montagmittag in Lausanne entschieden, Russland für vier Jahre zu sperren. Als Nation darf das Land weder an den Sommerspielen von 2020 oder den Winterspielen von 2022 dabei sein – sofern der Internationale Sportgerichtshof CAS diesen Entscheid nicht aufhebt. Russland hat bereits angekündigt, die ausgesprochenen Strafen beim CAS anzufechten.