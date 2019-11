Paul Estermann nicht mehr im Schweizer Elite-Kader

Paul Estermann verzichtet per sofort auf seine Zugehörigkeit zum Schweizer Elite-Springkader verzichtet. Dies obschon sein Anwalt die Berufung gegen das Urteil des Bezirksgerichts Willisau angemeldet hat und nach dem Studium der Urteilsbegründung – welche voraussichtlich erst in ein paar Wochen vorliegen wird – mit seinem Mandanten entscheiden wird, ob an der Berufung festgehalten wird und das Urteil an die zweite Instanz weitergezogen wird. In Luzern wäre dies das Kantonsgericht, eine eventuelle dritte und letzte Instanz wäre das Bundesgericht.