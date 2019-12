Entertainment auf Youtube – Märchen und Legenden umsonst

«Deutschland. Ein Sommermärchen»Fussball

Die Welt zu Gast bei Freunden. So lautete 2006 das Motto der Fussball-Weltmeisterschaft in Deutschland. Sönke Wortmann, Regisseur von «Das Wunder von Bern», machte es sich zur Aufgabe, die Realisierung dieses Mottos aus Sicht der deutschen Nationalmannschaft hautnah darzustellen. Der Filmemacher begleitete das Team von Bundes­trainer Jürgen Klinsmann vom Trainingslager in Genf bis zu den Feierlichkeiten nach dem Erreichen des dritten Platzes im schwarz-rot-goldenen Fahnenmeer von Stuttgart.