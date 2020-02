«Ein Cheeseburger mit extra Käse. Das reicht mir»

Reid stand auch auf der Pressekonferenz nach dem Spiel im Mittelpunkt. Super Bowl MVP Patrick Mahomes bezeichnete ihn als einen der besten Trainer aller Zeiten. Um diesen Status zu untermauern, hätte er eine Meisterschaft gar nicht nötig gehabt, so Mahomes.

Dennoch hat er diese jetzt in der Tasche. Die erste für Kansas City nach 50 Jahren. Doch nicht nur für die Chiefs bedeutete der Titel das Ende einer Durststrecke, sondern auch für Reid persönlich. 1999 übernahm der heute 61-Jährige sein erstes Amt als Cheftrainer bei den Philadelphia Eagles. Zuvor war er Assistenztrainer von Mike Holmgren in Green Bay. In dieser Funktion gewann er 1996 seine erste Super Bowl. In seinen dreizehn Amtsjahren in Philadelphia sollte ihm dies jedoch nie gelingen.

On 02/02/2020, Andy Reid got his 222nd win as a head coach.#SuperBowlpic.twitter.com/tjsLrSCvBG — SNF on NBC (@SNFonNBC) February 3, 2020

Reid formte aus den Eagles eine fantastische Mannschaft, die es so gut wie jede Saison in die Playoffs schaffte. Dort war früher oder später (2005 schaffte er es einmal in die Super Bowl) jedoch immer Schluss. So erwarb sich Reid das Stigma des besten Trainers, der nie eine Super Bowl gewonnen hat. In der regulären Saison hatte er immer Erfolg. Danach kriegen seine Spieler jedoch auf mysteriöse Weise die Leistung nicht mehr auf den Platz und ihm haftete der Ruf des sympathischen Verlierers an.

Dieser Trend bestätigte sich auch nach seinem Wechsel zu Kansas City. Jedes Jahr war es dieselbe: Playoffs ja, Meisterschaft nein. Bis zu diesem Jahr.

Da sah es für Reid lange Zeit so aus, als sei es für ihn wieder nicht vorherbestimmt, den grossen Wurf zu landen. In diesem Reids Kansas City und San Francisco 49ers in der ersten Hälfte nichts. Mit dem Stand von 10:10 ging man in die Pause. Nach der Pause gewannen die 49ers die Oberhand, gingen mit 20:10 in Führung. Die Defensive der Kalifornier schien einfach zu stark, Kansas’ Superstar Mahomes wurde in Schach gehalten.

Im letzten Viertel warf dieser in aussichtsreicher Feldposition den Ball auch noch dem Gegner in die Hände – die Partie schien gelaufen. Doch dann das Comeback, Quarterback Mahomes und Läufer Damien Williams kamen in Fahrt, drehten das Spiel innerhalb weniger Minuten. Nach dem 38-Yard-Touchdown von Williams zum 31:20 wussten auch die letzten Zweifler: Die Chiefs sind neuer Super Bowl Champion. Reid erfährt seine Erlösung, sein Vermächtnis ist besiegelt.