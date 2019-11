Dieser Kunstturner wagt die Widerworte

Steingruber (25) ist dieser Rolle längst entwachsen. Bereits unter dem bis 2016 tätigen Nationaltrainer Zoltan Jordanov war es mehr und mehr zu Dialogen und gemeinsamen Entscheidungen gekommen. Mit Fabien Martin, dem Nachfolger des Ungarn, hat sich das noch verstärkt: Der Franzose, eine Trainergeneration jünger als Jordanov, lässt seine beste Turnerin sogar wichtigste Entscheide selbst fällen.

Die Planung selbst erarbeitet

Die Frage, wer das letzte Wort haben soll, treibt auch die männlichen Kollegen der St. Gallerin um. Für Nationaltrainer Bernhard Fluck ist klar: er, der Chef. Aber wenige Monate vor seiner Pension lässt auch der Zürcher mit sich reden. Er spürt: Die Turner gehen mit ihrer Freiheit verantwortungsvoll um. Also liess er sie bei der Jahresplanung mitreden. In kleinen Gruppen erarbeiteten die Turner die langfristige Vorbereitung auf den Höhepunkt dieser Saison, die WM vor einem Monat in Stuttgart, an der die Qualifikation für Olympia möglich war. Und schliesslich auch geschafft wurde.

Seit Jahren turnt Flucks Mannschaft auf höchstem Niveau, an der WM erreichte sie zum vierten Mal in Serie den Teamfinal. Eine Leistung, die kaum hoch genug einzuschätzen ist: Neben der Schweiz waren nur Russland, Japan, China, Grossbritannien und die USA jedes Mal ebenfalls dabei.

Die Schweizer Turner überzeugen seit Jahren als Team, aber auch individuell, mal war es Pablo Brägger, der überragte, oder zuletzt in Stuttgart Eddy Yusof. Und über allen turnt derzeit ­Oliver Hegi. Im Juni wurde der Reck-Europameister von 2018 Turnfestsieger, er war danach Klassenbester in der WM-Qualifikation, doch auch wenn ihm am Ende die WM nicht nach Wunsch geriet, sagt Fluck über den 26-jährigen Aargauer: «Er hat endlich seinen Rhythmus gefunden. Er weiss jetzt genau, wo er hinwill.» Zusammen mit Giulia Steingruber gilt er als Mitfavorit im Swiss-Cup morgen im Hallenstadion.

Ein Fehler war einer zu viel

In jüngeren Jahren war Hegi labil. Ein Fehler konnte ihn komplett aus dem Konzept bringen, so sehr, dass er manchmal mitten im Wettkampf davonstürmte. «Früher hat der Kopf über meine Tagesform entschieden», sagt Hegi, «heute bin ich mental so stark, dass ich das Ruder herumreissen kann, auch wenn ich mich nicht gut fühle.» So passiert in Stuttgart: Hegi startete schwach in den Wettkampf und drohte den Mehrkampffinal zu verpassen. Doch er raffte sich auf und schaffte es schliesslich problemlos unter die besten 24.