Die Welt nimmt Abschied von Kobe Bryant

Beyonce singt bei Gedenkzeremonie Kobe Bryants Lieblingslieder. (Video: ESPN via Youtube)

«Dies ist ein trauriger Tag, aber es ist auch eine Feier»

«Ich vermisse sie so sehr», sagte Vanessa Bryant am Montag über ihre Tochter. «Ich kann mir ein Leben ohne sie nicht vorstellen.» Sie fügte hinzu: «Ich werde ihr nicht sagen können, wie wunderschön sie an ihrem Hochzeitstag aussieht.»

Vanessa Bryant rang bei ihrem Auftritt immer wieder um Fassung. Sie sagte, sie sei Kobes erste Liebe gewesen. «Wir hatten wirklich eine unglaubliche Liebesgeschichte.» Ihr Ehemann sei charismatisch, liebevoll, romantisch und ein Gentleman gewesen. «Wir hatten gehofft, gemeinsam alt zu werden.» Mit Blick auf ihren Ehemann und ihre verstorbene Tochter sagte sie: «Gott wusste, dass sie nicht ohne einander auf dieser Erde sein konnten. Er musste sie gemeinsam nach Hause in den Himmel bringen.»

Jimmy Kimmel pays tearful tribute to Kobe Bryant and the families of those who died in last month's crash: "Everywhere you go, you see his face, his number - Gigi's face, Gigi's number." #KobeFarewellhttps://t.co/ww51ZxTqznpic.twitter.com/PJgo5IgBsd

— Variety (@Variety) February 24, 2020