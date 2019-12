Die Schweiz verliert den Final in der Overtime

Noch einmal Video-Beweis



In der 43. Minute war es dann Captain Anna Wijk, die ihre Arme in die Höhe riss und jubelte. Die Schiedsrichter schauten ein zweites Mal an diesem Abend sich noch einmal eine Szene an. Und wieder lautete der Entscheid: Kein Tor. In einer hitzigen Schlussphase stellte der Schweizer Nationaltrainer Rolf Kern seine Linien um, reduzierte auf zwei Blöcke.

Immer wieder sündigten die Schwedinnen im Abschluss oder scheiterten an Heini, die immer wieder überragend parierte. 2:32 Minuten vor Schluss dann das Timeout und etwas, das die Zuschauer schon oft in der Pattinoires du Littoral diese Tage sahen: das Spiel ohne Torhüterin.

Ein Déja-vue ohne Happy End

Alle Zuschauer standen in der ausverkauften Halle, hofften auf die zweite Schweizer Wende innert 24 Stunden nach jenem im Halbfinal gegen Tschechien, als aus einem 2:6 ein 7:6 wurde. Und tatsächlich fiel der Schweizer Ausgleich: Corin Rüttimann traf zum 2:2. Acht Sekunden vor Schluss sorgte sie mit ihrem achten Tor an diesem Turnier dafür, dass die Schweizerinnen wie schon am Abend sich in die Verlängerung retteten.