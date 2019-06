Der Seriöse, der am Boden lag

Thalmann junior hatte seinen ersten Auftritt bei einem Schülerrennen der U-15-Kategorie. Es war in seiner Heimat Pfaffnau mit weniger schönen Erinnerungen: «Es war ein verregneter Tag und ich habe einen der letzten Plätze belegt.» Bei einem U-17-Rennen in Bussigny erlebte er eine Schrecksekunde. «Ein Auto fuhr auf der Strecke in uns hinein. Ich und das halbe Feld lagen am Boden», so Thalmann. Seit letztem Jahr fährt er für das österreichische Continental-Team Voralberg-Santic. Dieses gehört der dritthöchsten Leistungsstufe des Rad-Weltverbandes UCI an. Er will damit noch einen Schritt nach vorne machen. Eines seiner Ziele, die Tour de Suisse, kann er nach der Rundfahrt abhaken. Ein weiteres, noch fünf bis zehn Jahre auf professioneller Stufe fahren zu können, erfüllt sich vielleicht noch.

Thalmann wird vom sportlichen Leiter Marcello Albasini als «seriös» bezeichnet. «Das kann sein», sagt der 25-Jährige. Er ist über diese Aussage aber auch ein bisschen erstaunt. «Er kennt mich als Trainer, ist sehr akribisch und hob auch schon den Finger, damit man noch professioneller arbeitet. Aber schön zu hören, dass er das sagt.»