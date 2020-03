Der fatale Biss ins Steak

Das Leben von Jarrion Lawson zerfällt am 3. August 2018. In seiner Mailbox liegt eine Nachricht der Integritätseinheit (AIU) des internationalen Leichtathletik-Verbandes. Inhalt der Mail: In seinem Urin sei das Abbauprodukt des anabolen Steroids Trenbolon gefunden worden. Er werde suspendiert und bei Bestätigung des Vergehens für vier Jahre gesperrt.