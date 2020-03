Vulgär – oder lieber noch vulgärer?

In die Freiheit geboxt«The Hurricane»

«Wir suchen zwei Schwarze», sagte der Polizist. Und Rubin Carter: «Egal, welche zwei?»

Carter, genannt «Hurricane», war ein mehr oder weniger erfolgreicher Boxer, der oft nach Punkten verlor. Doch mit der Begegnung mit jenem Polizisten am 17. Juni 1966 änderte sich sein Leben dramatisch: Hurricane wurde beschuldigt, in einer Bar mehrere Weisse erschossen zu haben. In einem höchst fragwürdigen Prozess wurde er ohne jedes Indiz zu lebenslanger Haftstrafe verurteilt.

Nachdem Carter unzählige Briefe an Prominente und im Gefängnis seine Biografie verfasst hatte und so um seine Freilassung kämpfte, widmet ihm Bob Dylan zwei Benefizkonzerte und den Welthit «Hurricane». In den Jahren danach kommt ein zähes Berufungsverfahren in Gang, an dessen Ende Carter freigelassen wird. Carter, herausragend von Denzel Washington gespielt, erfährt weltweit Unterstützung: «Hass brachte mich ins Gefängnis. Liebe holt mich hier raus.» (wie)