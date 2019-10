Südafrika folgt England in den Rugby-WM-Final

Südafrika hat zum dritten Mal den Final der Rugby-Weltmeisterschaft erreicht. Die Springboks setzten sich am Sonntag im zweiten Halbfinal in Yokohama gegen Wales mit 19:16 (9:6) durch und treffen am kommenden Samstag im Endspiel auf England. Die Engländer hatten tags zuvor im ersten Halbfinal Titelverteidiger Neuseeland mit 19:7 (10:0) demontiert. Die All Blacks und Wales spielen am Freitag in Tokio um Rang drei.