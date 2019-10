So will Kipchoge den Marathon in unter 2 Stunden schaffen

Der Champion reiste standesgemäss an: Im Privatjet des Sponsors flog der Kenianer Eliud Kipchoge in Wien ein. Sein zweiter Rekordversuch, als Erster im Marathon unter zwei Stunden zu bleiben, startet am Samstag um 8.15 Uhr (wir berichten live). Der Samstag ist für die Parforceleistung gemäss Meteorologen der beste Tag des angepeilten Zeitfensters. Das Wichtigste zum Spektakel: