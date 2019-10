Mit Köpfchen in den Final – und nach Tokio

Die Taktik der Schweizer für den Wettkampf war, dass jeder Turner seine persönlichen Ambitionen fürs Team zurückstellt und an den Geräten so wenig Risiko wie nötig eingeht. Ein heikles Unterfangen, denn im Kampf um die Olympiatickets entschieden die Zehntelpunkte. Aber es ging auf: Die Schweiz erreichte souverän Rang 6 – und lag am Ende noch vor den Amerikanern.

Die Schweizer begeisterten mit einem fast fehlerfreien Wettkampf und konnten die hohen Erwartungen erfüllen. Erstklassig turnte Eddy Yusof, während Oliver Hegi einen ungewohnt schwachen Tag einzog. Der Aargauer hatte in den internen Ausscheidungen brilliert, gestern nun lieferte er an drei Geräten die Streichnote. Trotzdem schaffte er wie Pablo Brägger den Einzug in den Mehrkampffinal. Dagegen verpassen die beiden den Final an ihrem Paradegerät Reck.