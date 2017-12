Mit 59 zum Primarschuldiplom

Sportler ziehen in anderen Lebensbereichen oft Vergleiche aus ihrer Kernkompetenz heran. Das machte auch Gustavo Ballas, als er vor Weihnachten zu seinem jüngsten Triumph Auskunft gab. Er hatte gerade im biblischen Alter von 59 - erfolgreich das Primarschuldiplom erlangt. «Das ist wie der argentinische Meistertitel für mich», sagte Ballas nach der Feier, «im nächsten Jahr beginne ich mit der Oberstufe, das ist vergleichbar mit der Südamerika-Meisterschaft. Danach werde ich noch einmal um den WM-Titel kämpfen. Ich will an der Universität in Psychologie promovieren.»



Raubüberfall mit der Spielzeugpistole

Als er seinen WM-Gürtel im Rechteck errang, war Roger Federer knapp fünf Wochen alt. Es war der 12. September 1981, im Junior-Bantamgewicht besiegte er im berühmten «Luna Park» von Buenos Aires den Koreaner Bae Suk Chul. Der Himmel hing voller Geigen, Ballas’ Weg zu Ruhm und Reichtum schien vorgezeichnet. Doch dann erwischte ihn ein Feind, der ihn härter traf als jeder linke Jab oder rechte Uppercut. Er erlag den mannigfaltigen Verlockungen, wurde abhängig von Drogen und Alkohol und stürzte ab. Er sass auch im Gefängnis, nachdem er betrunken einen Raubüberfall begangen hatte. Das war ein Wendepunkt, sagt er heute: «Der Einzige, der mich besuchte, war der Taxifahrer, den ich mit einer Spielzeugpistole ausgeraubt hatte. Da wusste ich, dass ich den Tiefpunkt erreicht hatte.»

Ayer, junto a mis compañeros, recibí este diploma por haber terminado la educación primaria. La edad no es excusa para no hacer cosas. pic.twitter.com/WqCZPB08a7 — Gustavo Ballas (@gustavoballas) December 13, 2017

Ballas war einst den Weg gegangen, den so viele Faustkämpfer gehen. Aus ärmlichen Verhältnissen stammend, war das Boxen für ihn das einzige Mittel zum sozialen Aufstieg, weg aus der Gosse und vom Hunger. Wenn er heute noch einmal wählen könnte, würde er die Prioritäten allerdings anders setzen, sagt er: «Ich würde nicht mehr Boxer. Ich würde studieren.» Als Junge verdiente er seinen Lebensunterhalt mit Tellerwaschen und dem Verkauf von Kämmen. Je populärer er wurde, desto mehr Schattengewächse zog er an, und weil da keine Eltern waren, die ihn zur Schule geschickt hätte, wurden die Verlockungen immer grösser. Vorwürfe macht er dem System: «Das Problem der Boxer, mindestens in Argentinien, ist die Schulbildung. Sie bereiten uns darauf vor, Schläge auszuteilen und einzustecken, aber nicht auf das Leben.»



Der Abschluss 50 Jahre danach

Er fand langsam zurück, auch weil ihm die Einwohner seines Dorfes eine Entziehungskur finanzierten. Er zahlte die Rechnung mit Zins und Zinseszins zurück, in dem er als Sozialtherapeut seine Erfahrungen mit anderen Drogen- und Alkoholpatienten teilt. Zudem schrieb er sich für das Programm zur Erziehung und Alphabetisierung ein, das die Gemeinde Villa Maria für Junge und Erwachsene anbietet. Drei Mal die Woche, zwei Jahre lang, drückte er die Schulbank mit Leuten, die ebenfalls Ausbildungsdefizite hatten. Und so beendete er letzte Woche jene Primarschule, die er einst vor 50 Jahren verlassen hatte. «Es war eine riesige Herausforderung», fasst er zusammen, «nach so langer Zeit wieder eine Schule zu besuchen. Mein Enthusiasmus war gross, die Angst zu scheitern, am Anfang aber grösser.» Kein Wunder, konnte er die Tränen nicht zurückhalten, als an der Diplomfeier die Nationalhymne intoniert wurde: «Das erinnerte mich an den Tag, an dem ich Weltmeister wurde.»

Heute steht Ballas mit beiden Beinen im Leben, ohne Schuldgefühle, voller Tatendrang und Vorfreude auf eine bessere Zukunft. Die Deckung behält er aber weit oben. «Jetzt trinke ich nicht und nehme keine Drogen. Was morgen ist, weiss ich nicht, ich kämpfe, dass es nicht mehr passiert.» Gusatvo Ballas kann zuversichtlich sein: Mit 59 hat er bewiesen, dass er immer noch über 15 Runden gehen kann.

