«Jetzt ist die Stunde der Doper gekommen – dank Corona»

Alex Wilson, wie beeinflusst das Coronavirus Ihren Alltag im Trainingslager in Orlando?

Wir trainieren hart, wissen aber nicht mehr so richtig, für was. Jetzt hätten hier die ersten Vor-Saison-Wettkämpfe stattfinden sollen. Doch sie wurden bereits alle abgesagt. Okay, es sind noch ein paar Monate hin bis zu den Höhepunkten des Jahres. Die Olympischen Spiele in Tokio beginnen Ende Juli, die Europameisterschaften in Paris einen Monat später. Aber wir fragen uns schon: Ist bis dann wieder alles gut? Finden diese Wettkämpfe überhaupt statt?