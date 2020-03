Im Spitzenhandball ist Feuern gerade ziemlich in

Deutschlands Ansprüche an das eigene Team sind dermassen realitätsfremd, dass der fünfte EM-Rang, eigentlich ein gutes Ergebnis war.

Denn gerade diese Europameisterschaft in Schweden, Norwegen und Österreich sorgte für bisher ungewohnten Aktionismus bei den Trainern. Didier Dinart war noch 2018 vom internationalen Handball-Verband als Coach des Jahres ausgezeichnet worden, zwei Jahre später wurde er entlassen. Der 14. EM-Rang war für Frankreich eine Katastrophe. Die Mannschaft, die in den letzten 20 Jahren mit erdrückender Regelmässigkeit um Medaillen gekämpft hatte, musste schon nach drei Partien die Heimreise antreten. Platz 14 an der EM – das ist zwei Ränge, aber keinen Punkt besser als die Schweiz. Am 28. Januar war Dinarts Ende Tatsache. Guillaume Gille, Assistent des ehemaligen Abwehr-Haudegens, wurde sein Nachfolger, ihm zur Seite steht Erick Mathé, der weiterhin Chambéry trainiert und damit Coach des Schweizer Goalies Nikola Portner wird (und schon von Lukas von Deschwanden ist).

Die Jugend wurde ersetzt durch Routine, es übernahm der 60-jährige Isländer Alfred Gislason.

Es ging vor allem im Osten mit den gewohnten Reaktionen weiter. Dort heisst es nicht Entlassung, sondern Rücktritt. Sergei Bebeschko trat nach dem 19. EM-Rang der Ukrainer ab, ebenso Eduard Kokscharow in Russland. Platz 22 war das schlechteste Ergebnis seit langem. Nenad Perunicic machte danach auch in Serbien (EM-20.) den Platz frei für einen anderen Mann.

Die neue Bundesliga-Nervosität

Russland muss für die WM 2021 im April in die Vorplayoffs – und profitierte bei der Nachfolgeregelung von der neuen Nervosität in Deutschlands Bundesliga. Dort, wo immer mehr Geld involviert ist und der Erfolg immer schneller in Form von Resultaten sichtbar sein muss, wurde der Februar, kaum hatte die Rückrunde begonnen, zum Monat des Feuerns. Die Berliner Füchse, mit dem früheren Handball-Revoluzzer Stefan Kretzschmar im Sportvorstand, entliessen Velimir Petkovic (63). Der hat nun in Russland einen Vierjahresvertrag unterschrieben.